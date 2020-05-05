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Espreso.tvСпортПрезидент УЕФА сделал эмоциональное заявление о возвращении футбола

Президент УЕФА сделал эмоциональное заявление о возвращении футбола


фото: Getty Images
Президент УЕФА Александр Чеферин заверил, что футбол скоро вернется, а человечество победит пандемию коронавируса

Об этом сообщает Football Italia .

"Скоро к нам вернется старый добрый футбол. Мы хотели бы, чтобы футбол вернулся как можно скорее, но, прежде всего, это зависит от решений государственных органов. При условии соблюдения всех медицинских требований матча без зрителей могут вернуться сравнительно быстро. Но все решает не спорт, а политика ", - сказал Чеферин.

Также президент УЕФА выразил убеждение, что человечество победит пандемии коронавируса.

"Человечество победит коронавирус. Мы увидели, насколько чувствителен и уязвим наш мир, если такая ситуация сумела полностью дестабилизировать его. Футбол имеет положительную энергию, до его возвращения люди не будут чувствовать, что все хорошо. Футбол изменится, но лишь на короткое время. Он уже прошел через войны и эпидемии в прошлом ", - напомнил Чеферин.

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