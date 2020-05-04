В Польше правящая партия рассматривает отставку Дуды, чтобы отложить президентские выборы, - СМИ

4 мая, 2020, 14:26

В руководстве польской правящей партии "Право и Справедливость" рассматривают вариант отставки президента Анджея Дуды, для того чтобы отсрочить проведение выборов главы государства

Об этом сообщает Onet со ссылкой на три независимых источника.

Отмечается, что если бы сейчас Анджей Дуда добровольно ушел с должности, "Право и Справедливость" могла бы заново назначить президентские выборы на середину июля.

Однако это крайний вариант, который сейчас рассматривает руководство партии, чтобы провести выборы на собственных условиях.

Как подчеркивает Onet, отставка Дуды стала бы рецептом от проблем, связанных с организацией выборов в мае. Против выборов в заочном формате выступает бывший вице-премьер Ярослав Говин, лидер одной из политических сил, подписавших коалиционное соглашение. Возглавляемая ПиС коалиция в Сейме 235 депутатов, что на 4 мандата больше минимального большинства. 18 мандатов принадлежит партии Говина. Сейчас все указывает на то, что, несмотря на попытки перетащить депутатов на свою сторону, в ПиС все же может не хватить голосов в поддержку закона о заочное голосование.

По словам собеседников Onet, если президент ПиС Ярослав Качиньский не будет иметь гарантий, что у него будет большинство, необходимое для проведения заочных выборов в мае, то он вообще не поставит этот проект на голосование, поскольку не может позволить себе провал.

Подобных проблем можно избежать, если Дуда подаст в отставку.

Читайте также: Валенса, Квасьневский и Коморовский призвали бойкотировать выборы президента Польши по почте

Согласно Конституции, в такой ситуации главой государства автоматически становится спикер Сейма. Конституция говорит также, что в случае отставки, спикер Сейма назначает новые выборы "не позднее чем в четырнадцатый день после освобождения президентского кресла, назначая дату выборов на выходной день, который приходится в течение 60 дней со дня назначения выборов". Это дало бы ПиС большую возможность для маневра, ведь такие выборы могут быть организованы даже через несколько дней после отставки президента и не позже, чем через 2,5 месяца после отставки.

В понедельник канцелярия президента сообщила, что Дуда выступит с обращением, однако его выступление касалось газопровода Baltic Pipe, он никоим образом не комментировал информацию о своей отставке.