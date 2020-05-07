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Espreso.tvОбществоВ Киеве начали работу еще 7 рынков

В Киеве начали работу еще 7 рынков


фото: ot.kr.ua
7 мая в столице после проверок начали работу еще 7 рынков

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Друзья! Как вы знаете, правительство разрешило работу продовольственных рынков. В столице должны открыться 37 рынков. Они открываются постепенно, поскольку должны выполнить все регламенты и требования по безопасности", - отметил мэр.

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К "Маяку", рынку на Лесной и "Демеевского" добавились:

  • "Печерский"
  • "Владимирский"
  • "Базар на Лесной"
  • "Феофановский"
  • "Одесский"
  • "Иллис"
  • "Выгуровский"
  • "Бессарабский"

Инфографика - пресс-служба киевской мэрии:

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