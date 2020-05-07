В Киеве начали работу еще 7 рынков

7 мая, 2020, 12:40

7 мая в столице после проверок начали работу еще 7 рынков

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Друзья! Как вы знаете, правительство разрешило работу продовольственных рынков. В столице должны открыться 37 рынков. Они открываются постепенно, поскольку должны выполнить все регламенты и требования по безопасности", - отметил мэр.

Читайте также: В Украине заработали уже 496 рынков, - Госпродпотребслужба

К "Маяку", рынку на Лесной и "Демеевского" добавились:

"Печерский"

"Владимирский"

"Базар на Лесной"

"Феофановский"

"Одесский"

"Иллис"

"Выгуровский"

"Бессарабский"

Инфографика - пресс-служба киевской мэрии:

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb