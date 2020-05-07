В Киеве начали работу еще 7 рынков
7 мая, 2020, 12:40
7 мая в столице после проверок начали работу еще 7 рынков
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Друзья! Как вы знаете, правительство разрешило работу продовольственных рынков. В столице должны открыться 37 рынков. Они открываются постепенно, поскольку должны выполнить все регламенты и требования по безопасности", - отметил мэр.
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К "Маяку", рынку на Лесной и "Демеевского" добавились:
- "Печерский"
- "Владимирский"
- "Базар на Лесной"
- "Феофановский"
- "Одесский"
- "Иллис"
- "Выгуровский"
- "Бессарабский"
Инфографика - пресс-служба киевской мэрии:
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