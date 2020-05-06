В Украине заработали уже 496 рынков, - Госпродпотребслужба
Об этом сообщает сайт Госпродпотребслужбы.
"По состоянию на 04.05.2020 осуществляло свою деятельность только 214 рынков. По состоянию на 05.05.2020 это количество уже составляло 496, на этих рынках в течение всего времени работы постоянно присутствуют ответственные специалисты Госпродпотребслужбы", - говорится в сообщении.
В период с 1 по 5 мая по результатам контроля противоэпидемических требований специалисты Госпродпотребслужбы выдали 299 предписаний (распоряжений, предложений), составили 28 протоколов, в 152 случаях информировали органы местной власти, в 158 случаях - органы Нацполиции.
При этом за ненадлежащую подготовку к работе в условиях карантина 83 агропродовольственных рынков самостоятельно прекратили свою деятельность (в том числе 32 агропродовольственных рынка в г. Киеве) и 5 рынков закрыто по решению органов местной власти.
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