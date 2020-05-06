В Украине заработали уже 496 рынков, - Госпродпотребслужба

6 мая, 2020, 23:02

По состоянию на вторник, 5 апреля, в Украине возобновили работу уже 496 рынков

Об этом сообщает сайт Госпродпотребслужбы.

"По состоянию на 04.05.2020 осуществляло свою деятельность только 214 рынков. По состоянию на 05.05.2020 это количество уже составляло 496, на этих рынках в течение всего времени работы постоянно присутствуют ответственные специалисты Госпродпотребслужбы", - говорится в сообщении.

В период с 1 по 5 мая по результатам контроля противоэпидемических требований специалисты Госпродпотребслужбы выдали 299 предписаний (распоряжений, предложений), составили 28 протоколов, в 152 случаях информировали органы местной власти, в 158 случаях - органы Нацполиции.

При этом за ненадлежащую подготовку к работе в условиях карантина 83 агропродовольственных рынков самостоятельно прекратили свою деятельность (в том числе 32 агропродовольственных рынка в г. Киеве) и 5 рынков закрыто по решению органов местной власти.

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