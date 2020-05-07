В Германии назвали конкретную дату возобновления матчей Бундеслиги

7 мая, 2020, 08:32

Чемпионат Германии по футболу возобновится после паузы, связанной с пандемией коронавируса, 15 мая

Об этом сообщает Sport Bild.

Такое решение приняла Бундеслига после того, как правительство Германии разрешило проведение футбольных матчей во второй половине мая.

Чемпионат Германии был остановлен в марте из-за вспышки COVID-19. Аналогичные меры были приняты практически во всех странах мира.

Лидером чемпионата Германии является "Бавария", которая в 25 матчах набрала 55 очков. Ближайшими преследователями мюнхенцев есть дортмундская "Боруссия" (51), "Лейпциг" (50), менхенгладбахская "Боруссия" (49) и "Байер" (47).

Напомним, 6 мая правительство Германии дало разрешение на возобновление сезона в Бундеслиге во второй половине мая.

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