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Espreso.tvСпортВ Германии назвали конкретную дату возобновления матчей Бундеслиги

В Германии назвали конкретную дату возобновления матчей Бундеслиги


фото: Getty Images
Чемпионат Германии по футболу возобновится после паузы, связанной с пандемией коронавируса, 15 мая

Об этом сообщает Sport Bild.

Такое решение приняла Бундеслига после того, как правительство Германии разрешило проведение футбольных матчей во второй половине мая.

Чемпионат Германии был остановлен в марте из-за вспышки COVID-19. Аналогичные меры были приняты практически во всех странах мира.

Лидером чемпионата Германии является "Бавария", которая в 25 матчах набрала 55 очков. Ближайшими преследователями мюнхенцев есть дортмундская "Боруссия" (51), "Лейпциг" (50), менхенгладбахская "Боруссия" (49) и "Байер" (47).

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