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Espreso.tvОбществоУкроборонпром пообещал серийное производство украинских ракет в 2021 году

Укроборонпром пообещал серийное производство украинских ракет в 2021 году


фото: wikipedia
Ракеты для комплекса "Ольха-М" проходят решающие государственные испытания, в ведомстве хотят начать серийное производство в 2021 году

Об этом сообщили в пресс-службе госконцерна "Укроборонпром".

"Для Укроборонпрома ракетная программа - в приоритете. К 2020 году запланировано продолжение проведения испытаний в соответствии с календарным планом выполнения опытно-конструкторской работы, который содержит информацию с ограниченным доступом. Испытания "Ольхи-М" проходят в рамках принятия этой новой системы на вооружение ВСУ. в апреле состоялись уже вторые успешные испытания ракеты. Во 2-м квартале 2020 г. запланировано проведение завершающего этапа испытаний", - говорится в сообщении.

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В Концерне отметили, что Минобороны выделило средства для проведения указанных испытаний. После проведения этих испытаний Минобороны должно в кратчайшие сроки поставить изделия "Ольха-М" на вооружение ВСУ. Прогнозируется, что с 2021 года начнется ее серийное производство.

Справка:

"Ольха" - украинский ракетный комплекс с корректируемым боеприпасом калибра 300 мм, взятый в позапрошлом году на вооружение украинской армией.

 

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