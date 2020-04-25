В цель с первого пуска: В Генштабе показали успешные испытания ракеты "Ольха-М"

25 апреля, 2020, 22:50

Генеральный штаб ВСУ сообщил об успешных испытаниях украинской ракеты "Ольха-М"

Видео пуска ракеты опубликовано на странице Военного телевидения Украины в facebook.

Испытания украинской ракеты "Ольха-М" проходят на государственном полигоне в Одесской области в рамках подготовки к проведению государственных испытаний.

"Попадание точно в цель с первого пуска. При активном участии специалистов Вооруженных сил Украины продолжается последовательная реализация украинской ракетной программы", - говорится в сообщении.

"Ольха" - украинский ракетный комплекс с корректируемым боеприпасом калибра 300 мм, взятый в позапрошлом году на вооружение украинской армии.

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