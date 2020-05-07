Uber сократит 14% сотрудников из-за падения спроса на такси

Об этом сообщает CNN.

В компании также заявили, что гендиректор компании Uber Дара Хосровшахи до конца года откажется от базовой зарплаты.

В письме своим сотрудникам директор также намекнул на изменения, которые ждут компанию.

"Это (сокращение персонала, - ред.) - одна из частей более широкого процесса корректировки нашей структуры расходов (размера команды и площади офисов), чтобы она соответствовала реалиям нашего бизнеса (объемам заказов, доходам и марже)", - написал Хосровшахи.

Решение компании связано с существенным падением объема перевозок пассажиров в связи с пандемией коронавируса.

Под сокращение подпадут около 14% из 26,9 тыс. сотрудников Uber.

Компания ожидает, что расходы, связанные с выходными пособиями и другими видами выплат, составят около $20 млн.

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