Uber сократит 14% сотрудников из-за падения спроса на такси
Об этом сообщает CNN.
В компании также заявили, что гендиректор компании Uber Дара Хосровшахи до конца года откажется от базовой зарплаты.
В письме своим сотрудникам директор также намекнул на изменения, которые ждут компанию.
"Это (сокращение персонала, - ред.) - одна из частей более широкого процесса корректировки нашей структуры расходов (размера команды и площади офисов), чтобы она соответствовала реалиям нашего бизнеса (объемам заказов, доходам и марже)", - написал Хосровшахи.
Решение компании связано с существенным падением объема перевозок пассажиров в связи с пандемией коронавируса.
Под сокращение подпадут около 14% из 26,9 тыс. сотрудников Uber.
Компания ожидает, что расходы, связанные с выходными пособиями и другими видами выплат, составят около $20 млн.
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