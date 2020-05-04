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Espreso.tvОбществоUberEats уходит из Украины

UberEats уходит из Украины


фото: reuters
Сервис доставки еды UberEats прекращает работу на украинском рынке с 3 июня этого года

Об этом сообщила пресс-служба сервиса по доставке еды.

"Мы приняли трудное решение о прекращении работы Uber Eats в Украине с начала июня. Это продолжение нашей стратегии по концентрации усилий и ресурсов на главные рынки Uber Eats по всему миру ", - говорится в сообщении.

Такое решение в компании приняли на основе изучения показателей на рынке доставки. Сервис такси Uber продолжит работу в Украине.

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