UberEats уходит из Украины

4 мая, 2020, 14:14

Сервис доставки еды UberEats прекращает работу на украинском рынке с 3 июня этого года

Об этом сообщила пресс-служба сервиса по доставке еды.

"Мы приняли трудное решение о прекращении работы Uber Eats в Украине с начала июня. Это продолжение нашей стратегии по концентрации усилий и ресурсов на главные рынки Uber Eats по всему миру ", - говорится в сообщении.

Такое решение в компании приняли на основе изучения показателей на рынке доставки. Сервис такси Uber продолжит работу в Украине.

Напомним, сервис по доставке блюд Uber Eats заработал сначала в Киеве 6 февраля 2019 года . Впоследствии сеть доставки распространилась еще на 5 украинских городов.