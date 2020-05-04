UberEats уходит из Украины
4 мая, 2020, 14:14
Сервис доставки еды UberEats прекращает работу на украинском рынке с 3 июня этого года
Об этом сообщила пресс-служба сервиса по доставке еды.
"Мы приняли трудное решение о прекращении работы Uber Eats в Украине с начала июня. Это продолжение нашей стратегии по концентрации усилий и ресурсов на главные рынки Uber Eats по всему миру ", - говорится в сообщении.
Такое решение в компании приняли на основе изучения показателей на рынке доставки. Сервис такси Uber продолжит работу в Украине.
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Напомним, сервис по доставке блюд Uber Eats заработал сначала в Киеве 6 февраля 2019 года . Впоследствии сеть доставки распространилась еще на 5 украинских городов.
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