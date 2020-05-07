У 11 нардепов был COVID-19 - Шуфрич

7 мая, 2020, 17:53

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич заявляет, что среди народных депутатов было 11 подтвержденных случаев COVID-19

Об этом сообщает УНИАН .

"У нас 424 (сейчас всего депутатов в Верховной Раде), и 11 подтвержденных положительно, заболевших. Уже большинство из них, слава Богу, дома, они выздоровели", - сказал Шуфрич.