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Espreso.tvОбществоНардеп Новинский заявил о выздоровлении от Covid-19

Нардеп Новинский заявил о выздоровлении от Covid-19


фото: Facebook Новинського
Народный депутат Вадим Новинский заявил, что уже оправился от коронавируса

Об этом нардеп сообщил в Facebook.

Новинский отметил, что 4 мая он получил отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

"После проведенного обследования заключение врачей однозначно: я абсолютно здоров", - написал Новинский.

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