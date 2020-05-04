Нардеп Новинский заявил о выздоровлении от Covid-19

4 мая, 2020, 20:42

Народный депутат Вадим Новинский заявил, что уже оправился от коронавируса

Об этом нардеп сообщил в Facebook.

Новинский отметил, что 4 мая он получил отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

"После проведенного обследования заключение врачей однозначно: я абсолютно здоров", - написал Новинский.

Напомним, 15 апреля у народного депутата Вадима Новинского диагностировали коронавирус COVID-19.

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