Нардеп Новинский заявил о выздоровлении от Covid-19
4 мая, 2020, 20:42
Народный депутат Вадим Новинский заявил, что уже оправился от коронавируса
Об этом нардеп сообщил в Facebook.
Новинский отметил, что 4 мая он получил отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
"После проведенного обследования заключение врачей однозначно: я абсолютно здоров", - написал Новинский.
- Напомним, 15 апреля у народного депутата Вадима Новинского диагностировали коронавирус COVID-19.
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