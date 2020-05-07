Стало известно, когда Златан Ибрагимович вернется в Италию
7 мая, 2020, 18:18
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович вернется в Италию в эти выходные и проведет две недели в самоизоляции
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Культовый 38-летний форвард возвращается с родины, Швеции, куда он поехал после "замораживания" Серии А.
7 мая команда Ибрагимовича "Милан" возобновила индивидуальные тренировки на клубной базе, соблюдая все необходимые меры предосторожности и социального дистанцирования. Форвард сможет присоединиться к партнерам только после двухнедельной самоизоляции, примерно 24 мая.
В текущем сезоне Златан Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей, в которых сумел забить 4 мяча и отдать 1 результативную передачу. Футболист присоединился к команде во время зимнего межсезонья.
- 25 марта стало известно, что Ибрагимович после завершения игровой карьеры планирует стать футбольным агентом.
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