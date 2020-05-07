Стало известно, когда украинские боксеры начнут тренироваться во время карантина

7 мая, 2020, 15:38

Начиная с 11 мая, национальные сборные смогут возобновить тренировки, также начнут функционировать и учебно-тренировочные базы

Об этом сообщает официальный сайт Федерации бокса Украины .

Между представителями национальных спортивных федераций и министром молодежи и спорта Украины Вадимом Гутцайтом состоялось онлайн-совещание. На виртуальной встрече принято решение о возобновлении тренировок с 11 мая.

"В рамках совещания нам был представлен поэтапный план выхода из карантина для национальных сборных команд Украины, восстановление тренировочного процесса и возвращение к "жизни" всей спортивной сферы нашего государства. Хочу заметить, исходя из реалий, что запустить этот механизм будет непросто, однако, исключительно совместными усилиями национальных Федераций, Министерства и Правительства, я убежден, мы это реализуем ", - отметил президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус.