Стало известно, когда украинские боксеры начнут тренироваться во время карантина
Об этом сообщает официальный сайт Федерации бокса Украины .
Между представителями национальных спортивных федераций и министром молодежи и спорта Украины Вадимом Гутцайтом состоялось онлайн-совещание. На виртуальной встрече принято решение о возобновлении тренировок с 11 мая.
"В рамках совещания нам был представлен поэтапный план выхода из карантина для национальных сборных команд Украины, восстановление тренировочного процесса и возвращение к "жизни" всей спортивной сферы нашего государства. Хочу заметить, исходя из реалий, что запустить этот механизм будет непросто, однако, исключительно совместными усилиями национальных Федераций, Министерства и Правительства, я убежден, мы это реализуем ", - отметил президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус.
- 4 мая сообщалось, что игрок сборной Украины по баскетболу Владимир Герун начал проводить индивидуальные тренировки в испанской "Уникаха".
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