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Espreso.tvСпортИгрок сборной Украины возобновил тренировки с испанским клубом

Игрок сборной Украины возобновил тренировки с испанским клубом


фото: fbu.ua
Игрок сборной Украины по баскетболу Владимир Герун начал проводить индивидуальные тренировки в испанской "Уникахе"

Об этом сообщает fbu.ua .

Перед началом работы все баскетболисты пройдут тесты на коронавирус.

Среди игроков, которые в первую очередь возобновляют тренировки, Владимир Герун. "Уникаха" возвращаться к полноценной работе в три этапа - индивидуальные тренировки со временем сменятся групповыми, после чего вся команда начнет тренироваться вместе.

На момент прекращения сезона "Уникаха" занимала 8 место в чемпионате Испании (12 побед, 11 поражений). Команда украинца вышла в 1/4 финала Еврокубка.

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