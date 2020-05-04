Игрок сборной Украины возобновил тренировки с испанским клубом
4 мая, 2020, 17:53
Игрок сборной Украины по баскетболу Владимир Герун начал проводить индивидуальные тренировки в испанской "Уникахе"
Об этом сообщает fbu.ua .
Перед началом работы все баскетболисты пройдут тесты на коронавирус.
Среди игроков, которые в первую очередь возобновляют тренировки, Владимир Герун. "Уникаха" возвращаться к полноценной работе в три этапа - индивидуальные тренировки со временем сменятся групповыми, после чего вся команда начнет тренироваться вместе.
На момент прекращения сезона "Уникаха" занимала 8 место в чемпионате Испании (12 побед, 11 поражений). Команда украинца вышла в 1/4 финала Еврокубка.
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