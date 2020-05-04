Игрок сборной Украины возобновил тренировки с испанским клубом

4 мая, 2020, 17:53

Игрок сборной Украины по баскетболу Владимир Герун начал проводить индивидуальные тренировки в испанской "Уникахе"

Об этом сообщает fbu.ua .

Перед началом работы все баскетболисты пройдут тесты на коронавирус.

Среди игроков, которые в первую очередь возобновляют тренировки, Владимир Герун. "Уникаха" возвращаться к полноценной работе в три этапа - индивидуальные тренировки со временем сменятся групповыми, после чего вся команда начнет тренироваться вместе.

На момент прекращения сезона "Уникаха" занимала 8 место в чемпионате Испании (12 побед, 11 поражений). Команда украинца вышла в 1/4 финала Еврокубка.

30 апреля испанский баскетбольный клуб "Барселона" решил отдать украинца Артема Пустового в аренду.