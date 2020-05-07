Соперник сравнил Усика со своей 93-летней бабушкой

7 мая, 2020, 09:46

Бывший соперник Александра Усика британец Тони Беллью назвал главным недостатком украинского боксера отсутствие нокаутирующего удара

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам Беллью, которого Усик нокаутировал в 2018 году в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), украинец не является панчером, но компенсирует этот недостаток благодаря другим качествам.

"Думаю, что Усику для победы в хэвивейте нужно использовать все свои боксерские навыки, скорость и умение держать дистанцию. Александр - далеко не лучший панчер. Кто-то может сказать: " Ты о чем? Он нокаутировал тебя". Но, послушайте, если бы моя 93-летняя бабушка ударила меня в том восьмом раунде, то я тоже бы упал. Все потому, что я был очень уставшим", - сказал Беллью.

По мнению британца, для Усика мощный удар не самое главное.

"Поэтому дело не в том, что у него мощный удар. Он обладает невероятной точностью и прекрасной техникой. Вот как это работает. Если ему позволять забрасывать себя ударами, то, в конце концов, он получит желаемый эффект", - пояснил Беллью.

Напомним, 5 мая экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко заявил, что помогает Александру Усику готовиться к бою с Дереком Чисорой в качестве спарринг-партнера.

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