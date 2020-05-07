Соперник сборной Украины на Евро-2020 близок к трансферу в "Интер"

7 мая, 2020, 19:49

Австрийский защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба в ближайшее трансферное окно может перебраться в миланский "Интер"

Об этом сообщает SPORT1.

На трансфере 27-летнего Алабамы лично настаивает главный тренер "Интера" Антонио Конте. Контракт австрийца завершается летом 2021-го года, поэтому "Бавария" вынуждена продать защитника этим летом, чтобы не потерять футболиста бесплатно.

В текущем сезоне 27-летний левый защитник провел 28 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает Давид Алаба в 65 млн евро.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в 2021 году, в период с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в группе С против национальных команд Нидерландов и Австрии.