Снял штаны возле девушек: олимпийского чемпиона обвинили в сексуальном домогательстве

7 мая, 2020, 18:44

Олимпийский чемпион Лим Хе Чун понес суровое наказание за сексуальное домогательство во время тренировочного сбора команды Южной Кореи по шорт-треку

Об этом сообщает AFP .

В 2019 году Лим Хе Чун в присутствии девушек снял штаны со своего партнера по команде. В Южной Корее это было расценено, как сексуальное домогательство.

Из-за такого инцидента спортсмен оштрафован на $ 2,5 тыс, ранее он получил дисквалификацию на год. Также многократный чемпион мира обязали пройти 40-часовую терапию для лиц, обвиняемых в преступлениях на сексуальной почве.