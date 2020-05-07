Снял штаны возле девушек: олимпийского чемпиона обвинили в сексуальном домогательстве
7 мая, 2020, 18:44
Олимпийский чемпион Лим Хе Чун понес суровое наказание за сексуальное домогательство во время тренировочного сбора команды Южной Кореи по шорт-треку
Об этом сообщает AFP .
В 2019 году Лим Хе Чун в присутствии девушек снял штаны со своего партнера по команде. В Южной Корее это было расценено, как сексуальное домогательство.
Из-за такого инцидента спортсмен оштрафован на $ 2,5 тыс, ранее он получил дисквалификацию на год. Также многократный чемпион мира обязали пройти 40-часовую терапию для лиц, обвиняемых в преступлениях на сексуальной почве.
- 26 февраля из-за вспышки коронавируса в Южной Корее отменили чемпионат мира по шорт-треку, который должен был состояться в Сеуле.
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