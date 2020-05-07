 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСнял штаны возле девушек: олимпийского чемпиона обвинили в сексуальном домогательстве

Снял штаны возле девушек: олимпийского чемпиона обвинили в сексуальном домогательстве

Олимпийский чемпион Лим Хе Чун понес суровое наказание за сексуальное домогательство во время тренировочного сбора команды Южной Кореи по шорт-треку

Об этом сообщает AFP .

В 2019 году Лим Хе Чун в присутствии девушек снял штаны со своего партнера по команде. В Южной Корее это было расценено, как сексуальное домогательство.

Из-за такого инцидента спортсмен оштрафован на $ 2,5 тыс, ранее он получил дисквалификацию на год. Также многократный чемпион мира обязали пройти 40-часовую терапию для лиц, обвиняемых в преступлениях на сексуальной почве.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 мая, 2020 четверг

больше новостей

7 мая, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать