Из-за коронавируса в Сеуле отменили чемпионат мира

26 февраля, 2020, 13:18

Из-за вспышки коронавируса в Южной Корее, отменили чемпионат мира по шорт-треку, который должен был состояться в Сеуле

Об этом сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев .

Чемпионат мира по шорт-треку 2020 года, который должен был пройти в Сеуле с 12 до 15 марта, не состоится в запланированные даты из-за сложной ситуации с коронавирусом в Южной Корее.

Пока неизвестно, будет ли чемпионат мира отложен на более поздний срок или вообще перенесен в другое место.

По последним данным, в Южной Корее зарегистрировано 1146 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, 12 человек умерли.