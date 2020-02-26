Из-за коронавируса в Сеуле отменили чемпионат мира
26 февраля, 2020, 13:18
Из-за вспышки коронавируса в Южной Корее, отменили чемпионат мира по шорт-треку, который должен был состояться в Сеуле
Об этом сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев .
Чемпионат мира по шорт-треку 2020 года, который должен был пройти в Сеуле с 12 до 15 марта, не состоится в запланированные даты из-за сложной ситуации с коронавирусом в Южной Корее.
Пока неизвестно, будет ли чемпионат мира отложен на более поздний срок или вообще перенесен в другое место.
По последним данным, в Южной Корее зарегистрировано 1146 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, 12 человек умерли.
- Напомним, 25 февраля член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд заявил, что Олимпиаду-2020 могут отменить, если к маю в мире коронавирус приобретет признаки пандемии.
- Также 25 февраля стало известно, что чемпионат Европы по футболу 2020 года отменят, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться.
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