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Espreso.tvСпортИз-за коронавируса в Сеуле отменили чемпионат мира

Из-за коронавируса в Сеуле отменили чемпионат мира


фото: Getty Images
Из-за вспышки коронавируса в Южной Корее, отменили чемпионат мира по шорт-треку, который должен был состояться в Сеуле

Об этом сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев .

Чемпионат мира по шорт-треку 2020 года, который должен был пройти в Сеуле с 12 до 15 марта, не состоится в запланированные даты из-за сложной ситуации с коронавирусом в Южной Корее.

Пока неизвестно, будет ли чемпионат мира отложен на более поздний срок или вообще перенесен в другое место.

По последним данным, в Южной Корее зарегистрировано 1146 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, 12 человек умерли.

  • Напомним, 25 февраля член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд заявил, что Олимпиаду-2020 могут отменить, если к маю в мире коронавирус приобретет признаки пандемии.
  • Также 25 февраля стало известно, что чемпионат Европы по футболу 2020 года отменят, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться.
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