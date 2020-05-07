Промоутер ошарашил именем самого опасного для Фьюри соперника

7 мая, 2020, 12:15

Промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что самым опасным соперником для британского тяжеловеса является его соотечественник - Даниэль Дюбуа

Об этом сообщает Vringe.

По словам Арума, чтобы одолеть чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета), соперник, как минимум, не должен уступать Фьюри по габаритам.

"Прежде всего, этот боец должен быть реальным крепышом. Мелкого тяжеловеса вы не выберете, ведь Фьюри просто измотает того в клинче. Этот здоровяк должен неплохо боксировать и владеть отличным ударом. Я не говорю о том, что он обязан быть супертехнарем, но должен, как минимум, уметь доносить свои удары до цели. Догадались, о ком я говорю? Кто тот парень, который умеет боксировать, здоровенного роста и с мощным ударом? Да, я говорю о Даниэле Дюбуа", - сказал Арум.

По его убеждению, уже через год Дюбуа будет готов оказать сопротивление Фьюри.

"Думаю, примерно через год Дюбуа уже будет готов выйти против Фьюри. И Тайсону придется хорошенько потрудиться. Получится интересный поединок", - уверен Арум.

22-летний Даниэль Дюбуа выиграл на профессиональном ринге все свои 14 поединков, 13 из которых он выиграл нокаутом. Рост британца 196 см, в то время, как у Фьюри - 206 см.

Напомним, 6 мая Боб Арум заявил о намерении провести бой Тайсона Фьюри против американца Деонтея Уайлдера за пределами США, чтобы не переносить его на конец года.

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