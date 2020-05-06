Промоутер придумал, как спасти бой Фьюри - Уайлдер от переноса
Об этом сообщает Boxingnews24.
По словам Боба Арума, он рассматривает возможность организации поединка между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) за пределами США, чтобы провести его в октябре и не откладывать на ноябрь-декабрь.
"Я ищу возможность провести третий бой Фьюри и Уайлдера в октябре. Но это очень оптимистичный вариант, так что, возможно, мы перенесем встречу на ноябрь. Мы рассматриваем вариант с проведением боя за пределами США. Это не на Ближнем Востоке. Но все -таки надеюсь, что мы сможем провести бой в Штатах со зрителями в зале. Если не получится, то рассмотрим любые варианты с переносом", - сказал Арум.
Третий бой Фьюри и Уайлдера должен был состояться в июле в Лас-Вегасе, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на октябрь.
- Напомним, 29 апреля Боб Арум заявил, что бой Тайсона Фьюри против Деонтея Уайлдера будет перенесен с октября на ноябрь-декабрь.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь