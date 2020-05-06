Промоутер придумал, как спасти бой Фьюри - Уайлдер от переноса

6 мая, 2020, 15:16

Промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум намерен провести бой британца против американца Деонтея Уайлдера за пределами США, чтобы не переносить его на конец года

Об этом сообщает Boxingnews24.

По словам Боба Арума, он рассматривает возможность организации поединка между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) за пределами США, чтобы провести его в октябре и не откладывать на ноябрь-декабрь.

"Я ищу возможность провести третий бой Фьюри и Уайлдера в октябре. Но это очень оптимистичный вариант, так что, возможно, мы перенесем встречу на ноябрь. Мы рассматриваем вариант с проведением боя за пределами США. Это не на Ближнем Востоке. Но все -таки надеюсь, что мы сможем провести бой в Штатах со зрителями в зале. Если не получится, то рассмотрим любые варианты с переносом", - сказал Арум.

Третий бой Фьюри и Уайлдера должен был состояться в июле в Лас-Вегасе, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на октябрь.

Напомним, 29 апреля Боб Арум заявил, что бой Тайсона Фьюри против Деонтея Уайлдера будет перенесен с октября на ноябрь-декабрь.

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