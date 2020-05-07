Правительство Италии разрешило проводить богослужения в храмах с 18 мая

7 мая, 2020, 19:59

Итальянское правительство разрешило возобновить проведение богослужений, обрядов крещения, свадеб и похорон в церквях и храмах с 18 мая в рамках ослабление карантина

Об этом сообщает ANSA.

Сообщается, что итальянским верующим придется соблюдать противоэпидемические мероприятия, в частности носить маски и находиться на расстоянии друг от друга. Исповедь позволили осуществлять только в проветриваемых местах, например, на улице.

Ограничения предусматривают, что двери церквей и храмов должны быть открытыми, чтобы избежать передачи COVID-19 через дверные ручки. После каждого богослужения используемые места будут дезинфицировать.

Отмечается, что итальянский премьер Джузеппе Конте отметил, что соблюдение санитарных норм в храмах обеспечит восстановление церемоний в безопасный способ.

Напомним, в Италии с 4 мая начала действовать вторая фаза смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb