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Espreso.tvОбществоПослабление карантина: в Украине открыли более 550 рынков

Послабление карантина: в Украине открыли более 550 рынков


фото: dumskaya
В Украине в рамках послабления карантина открыли 555 агропродовольственных рынков

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Специалисты Госпродпотребслужбы проверили 586 субъектов хозяйствования.

"Начали свою деятельность 555 агропродовольственных рынков, не готовы к открытию и закрылись самостоятельно по инициативе руководства агрорынков - 34, в том числе 1 - в Запорожской, по 2 - в Днепропетровской и Харьковской областях и 29 - г. Киеве". - говорится в сообщении.

Из-за ненадлежащей подготовки к работе в условиях карантина 4 рынка закрыты по решению органов местной власти.

  • Госпродпотребслужба Киева проверила 37 рынков столицы на их соответствие нормам и требованиям.

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