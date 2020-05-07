Послабление карантина: в Украине открыли более 550 рынков
7 мая, 2020, 14:22
В Украине в рамках послабления карантина открыли 555 агропродовольственных рынков
Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Специалисты Госпродпотребслужбы проверили 586 субъектов хозяйствования.
"Начали свою деятельность 555 агропродовольственных рынков, не готовы к открытию и закрылись самостоятельно по инициативе руководства агрорынков - 34, в том числе 1 - в Запорожской, по 2 - в Днепропетровской и Харьковской областях и 29 - г. Киеве". - говорится в сообщении.
Из-за ненадлежащей подготовки к работе в условиях карантина 4 рынка закрыты по решению органов местной власти.
- Госпродпотребслужба Киева проверила 37 рынков столицы на их соответствие нормам и требованиям.
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