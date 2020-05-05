В Киеве проверили 37 рынков, три уже открылись, - Кличко

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс конференции, передает Еспресо.TV.

"Госпродпотребслужба города проверила 37 рынков столицы на их соответствие нормам и требованиям. В прошлых несколько дней ни один из рынков не был готов открыться", - сказал Кличко.

Он отметил, что рынки активно готовились, обустраивали необходимые условия для работы в нынешней эпидемиологической ситуации. И будут постепенно открываться.

"Сегодня в столице уже открылись три рынка: "Демеевский" - в Голосеевском районе, "Маяк" - в Деснянском и "Базар на Лесной". Завтра должны открыться "Владимирский" и "Печерский" рынки. Я призываю всех киевлян соблюдать правила безопасности. И на рынках, в частности - дистанция, маска, перчатки, дезинфекторы ", - подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение и позволила столичным кофейням работать на вынос.

"Это - и поддержка для бизнеса, и справедливое решение, ибо рестораны и кафе работали на вынос при ограничений", - сказал Кличко.

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