В Киеве проверили 37 рынков, три уже открылись, - Кличко
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс конференции, передает Еспресо.TV.
"Госпродпотребслужба города проверила 37 рынков столицы на их соответствие нормам и требованиям. В прошлых несколько дней ни один из рынков не был готов открыться", - сказал Кличко.
Он отметил, что рынки активно готовились, обустраивали необходимые условия для работы в нынешней эпидемиологической ситуации. И будут постепенно открываться.
"Сегодня в столице уже открылись три рынка: "Демеевский" - в Голосеевском районе, "Маяк" - в Деснянском и "Базар на Лесной". Завтра должны открыться "Владимирский" и "Печерский" рынки. Я призываю всех киевлян соблюдать правила безопасности. И на рынках, в частности - дистанция, маска, перчатки, дезинфекторы ", - подчеркнул Кличко.
Он также отметил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение и позволила столичным кофейням работать на вынос.
"Это - и поддержка для бизнеса, и справедливое решение, ибо рестораны и кафе работали на вынос при ограничений", - сказал Кличко.
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