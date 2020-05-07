МВФ назначил нового руководителя миссии в Украине
7 мая, 2020, 18:29
Главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) назначена Иванна Владкова Голлар
Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает "Интерфакс-Украина".
"Иванна Владкова Голлар, гражданка Болгарии, назначена главой миссии МВФ в Украине. Госпожа Владкова Голлар имеет значительный опыт работы в развивающихся экономиках", - говорится в заявлении Люнгмана в четверг, 7 мая.
Голлар, в частности, возглавляла миссию в Молдове и Северной Македонии.
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На указанной должности она сменила Рона Ван Родена с 1 мая этого года, добавил постпред Фонда.
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