МВФ назначил нового руководителя миссии в Украине

7 мая, 2020, 18:29

Главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) назначена Иванна Владкова Голлар

Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает "Интерфакс-Украина".

"Иванна Владкова Голлар, гражданка Болгарии, назначена главой миссии МВФ в Украине. Госпожа Владкова Голлар имеет значительный опыт работы в развивающихся экономиках", - говорится в заявлении Люнгмана в четверг, 7 мая.

Голлар, в частности, возглавляла миссию в Молдове и Северной Македонии.

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На указанной должности она сменила Рона Ван Родена с 1 мая этого года, добавил постпред Фонда.

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