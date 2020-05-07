Комитет Рады по нацбезопасности рекомендует парламенту продлить блокирование российских соцсетей
7 мая, 2020, 17:20
Комитет парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде принять проект постановления, которым предлагается продление запрета на российские соцсети
Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.
"Принято решение рекомендовать Верховной Раде включить проект постановления в повестку дня третьей сессии ВРУ девятого созыва и принять его за основу и в целом", - указано в сообщении.
Напомним, в апреле в парламенте зарегистрировали проект постановления №3319 "Об одобрении предложений о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
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