 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКомитет Рады по нацбезопасности рекомендует парламенту продлить блокирование российских соцсетей

Комитет Рады по нацбезопасности рекомендует парламенту продлить блокирование российских соцсетей


фото: volynnews
Комитет парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде принять проект постановления, которым предлагается продление запрета на российские соцсети

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.

"Принято решение рекомендовать Верховной Раде включить проект постановления в повестку дня третьей сессии ВРУ девятого созыва и принять его за основу и в целом", - указано в сообщении.

Напомним, в апреле в парламенте зарегистрировали проект постановления №3319 "Об одобрении предложений о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

  • Глава СБУ Баканов предлагает СНБО продлить запрет российских соцсетей еще на три года .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 мая, 2020 четверг

больше новостей

7 мая, 2020 четверг

6 мая, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать