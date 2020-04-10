Баканов предлагает СНБО продлить запрет российских соцсетей еще на три года

10 апреля, 2020, 16:54

За три года запрета украинская аудитория российских соцсетей сократилась втрое

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины предлагает продлить санкции в отношении российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" "еще на 3 года. Соответствующие предложения Председатель Службы Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что по данным киберспециалистов, число украинских пользователей в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" уменьшилось в 3 раза.

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"Это значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб", - считают в службе.

"Фейки в странах устойчивой демократии приравнены к оружию массового уничтожения. Против Украины продолжается гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продлении санкций есть смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно - сохраним безопасность государства в целом", - прокомментировал председатель СБУ Иван Баканов.

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