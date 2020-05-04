"Нет оснований переносить": Лукашенко заявил, что выборы президента Беларуси точно пройдут летом
Об этом сообщает Белта.
По его словам, выборы, которые должны состояться до 30 августа текущего года, нельзя перенести, поскольку это нарушит Конституцию. При этом точная дата еще не определена.
"Я знаю, что у вас президентские выборы, но у нас еще раньше состоятся президентские выборы. У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок - конец августа ", - заявил Лукашенко во время переговоров в формате видеоконференции со своим молдавским коллегой Игорем Додоном.
Ранее Лукашенко заявил, что парад на 9 мая в честь Дня победы в стране не будет отменен, несмотря на пандемию коронавируса. По его словам, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь.
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