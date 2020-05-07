Эстония готовится ко второй волне коронавируса

7 мая, 2020, 17:48

Правительство Эстонии готовится ко второй волне эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщил премьер-министр Эстонии Юри Ратас

Об этом сообщает Postimees .

По его словам, на данный момент сложно спрогнозировать, когда вторая волна будет, однако государство будет более подготовленным, чем во время начала пандемии.

"Начнется вторая волна в середине лета, в конце лета или осенью, этого сейчас не может сказать никто в мире. Но правительство занимается тем, чтобы подготовиться ко второй волне", - заявил Ратас.

Он отметил, что в течение мая различные министерства представят комиссии по COVID-19 предложения, как повысить готовность реагирования ко второй волне.

"У нас созданы отделения COVID в больницах. Мы обладаем большей готовностью в плане средств индивидуальной защиты и тестирования. У нас, безусловно, более высокая научная готовность, стартовали два крупных научных проекта", - сказал Ратас.

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Также премьер отметил, что вирус распространяется в крупных городах и во время празднования, поэтому граждане должны учитывать это в своем поведении.