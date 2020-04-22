Экс-лидер "Динамо" Вида продолжит карьеру в АПЛ
22 апреля, 2020, 17:49
Бывший защитник "Динамо" Домагой Вида продолжит карьеру в английской "Астон Вилле"
Об этом сообщает Sabah.
В текущем сезоне "Астон Вилла" идет на 19-й строчке в АПЛ и находится в зоне вылета, поэтому если клуб вылетит во второй английский дивизион - трансфер хорвата будет под угрозой.
30-летний Домагой Вида выступал за киевское "Динамо" с 2013-го по 2017-й год. За украинский клуб хорват провел 160 матчей, забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.
- В ноябре 2019-го года бывший защитник киевского "Динамо" Домагой Вида открыл свиноферму в родном городе в Хорватии.
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