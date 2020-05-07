Аваков наградил врачей системы МВД, которые в течение трех недель помогали итальянским коллегам в борьбе с коронавирусом

7 мая, 2020, 15:08

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что опыт, который получили врачи системы МВД и МЗ, переоценить невозможно

"Для меня большая честь поблагодарить вас и вручить награды. Украина получила не только уважение итальянцев, но и колоссальный опыт. И невозможно переоценить то, что вы, несмотря на потенциальные угрозы, решились на эту командировку", - цитирует сайт МВД министра.

За добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей, профессионализм, инициативность и настойчивость и личный вклад в борьбу с мировым пандемией наручными часами и премией были отмечены:

Врач-инфекционист из Днепропетровской области Вячеслав Бушуев, который работал по специальности "инфекционные болезни" в приемном и пульмонологическом отделениях, а также в отделении интенсивной терапии в провинции Марке города Пезаро. Проводил первичный прием, диагностику и лечение больных с подозрением на COVID-19.

Глава медицинской (военно-врачебной) комиссии по Волынской области Андрей Власюк, который обследовал больных в госпитальном отделении Святой Марии провинции Пезаро города Урбино.

Медицинская сестра из Хмельницкой области Елена Иваскевич, которая ухаживала и кормила тяжелобольных пациентов, в том числе с пораженными участками кожи в лечебном учреждении провинции Марке города Пезаро.

Заместитель начальника госпиталя МВД города Киева Андрей Мирошниченко, который непосредственно осуществлял первичное обследование больных, следил за фактически полученными результатами деятельности при осуществлении диагностически-лечебного процесса и объемом медицинской помощи в лечебном учреждении провинции Марке города Пезаро.

Начальник Центра психиатрической помощи и профессионального психофизиологического отбора из Хмельницкой области Андрей Олипер, который работал в больнице провинции Марке города Пезаро, в которую доставляли людей исключительно с подозрением на коронавирус, знакомился с протоколами лечения и медпрепаратами, применяемые для лечения.

Медицинская сестра из Днепропетровской области Юлия Пятницкая, которая работала непосредственно с пациентами в лечебном учреждении провинции Пезаро города Урбино. Ставила внутренне венозные катетеры, делала забор крови на анализы, замену кислородных масок. Выполняла работу по проведению дезинфекции, стерилизации и утилизации медицинских отходов.

Начальник госпиталя МВД Киевской области Юрий Сак, который работал в госпитале для COVID-положительных пациентов провинции Марке города Пезаро. Перенял опыт итальянских коллег по организации здравоохранения в период эпидемии.

Старшая медицинская сестра Центрального госпиталя МВД Ирина Трофименко, непосредственно участвовала в обследовании больных COVID-19 госпиталя Святой Марии города Урбино, осуществляла соответствующие медицинские манипуляции, следила за состоянием их здоровья, а также сопровождала больных в другие регионы Италии.

Медицинская сестра из Хмельницкой области Виктория Чехира, которая осуществляла уход за больными, в том числе с пораженными участками кожи в лечебном учреждении провинции Марке города Пезаро.

Врач-эндокринолог из Волынской области София Черныш, которая осуществляла уход за больными в госпитальном отделении госпиталя Святой Марии провинции Пезаро города Урбино.

Врачи поделились впечатлениями от командировки и рассказали благодаря чему итальянцам удалось снизить заболеваемость и преодолеть пик эпидемии.

"Поразила дисциплина, с которой итальянцы выполняли все правила карантина. Когда мы прибыли в Италию, мы не увидели ни одной машины, ни одного человека, в отличие от того, что мы увидели, вернувшись в Киев. Именно суровость, с которой итальянцы придерживались карантина, позволила им "сбить" заболеваемость в пик эпидемии. Поэтому сейчас, я прошу всех соблюдать правила собственной безопасности, пользоваться средствами индивидуальной защиты, обрабатывать руки и поверхности дезинфекторами. Это очень важно - беречь себя и соблюдать правила карантина и мы победим веру с ", - рассказал Юрий Сак.

Глава МВД подчеркнул положительную динамику в борьбе с коронавирусом и не последнюю роль в этом процессе местных властей:

"Украина демонстрирует одну из лучших динамик в Европе и ее важно удержать. Я считаю, что решения о снятии карантина должны приниматься с учетом развития эпидемий в каждом регионе страны. 11 мая - очередное испытание, начало ослабления карантина, но необходимо продумать каждый шаг , чтобы все было безопасно. Поэтому каждый из вас должен передавать полученный опыт на своем месте ", - подчеркнул Арсен Аваков.

Как сообщалось ранее, Украина передала Италии гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом.

Напомним, 4 апреля 20 медиков систем МВД и Минздрава улетели помогать итальянским врачам. Их направили в провинцию Марке, где было большое количество больных и умерших от коронавируса. Украинская команда скаладася из двух групп по 10 человек и работала в городах Пезаро и Урбино.

23 апреля все врачи вернулись в Украину и прошли обязательную двухнедельную обсервацию.