Из-за Китая от коронавируса погибли сотни тысяч людей во всем мире, - Помпео
Об этом сообщает Reuters.
"Китай мог бы помочь миру, который переживает глобальное экономическое недомогание. У них был выбор, однако Китай скрыл вспышку коронавируса в Ухане", - сказал Помпео журналистам.
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Он заявил, что Китай до сих пор отказывается делиться информацией, необходимой для сохранения жизни людей
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3 мая государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что существует "огромное" количество доказательств того, что источником коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.
После чего китайская официальная англоязычная газета Global Times опубликовала редакционную статью, в которой заявила, что Помпео не имеет никаких доказательств происхождения вируса из лаборатории в Ухане и "блефует".
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