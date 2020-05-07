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Espreso.tvОбществоИз-за Китая от коронавируса погибли сотни тысяч людей во всем мире, - Помпео

Из-за Китая от коронавируса погибли сотни тысяч людей во всем мире, - Помпео


фото: reuters
Китай мог предотвратить гибель сотен тысяч людей во всем мире, более открыто рассказывая о ситуации с коронавирусом, заявил государственный секретарь США Майк Помпео

Об этом сообщает Reuters.

"Китай мог бы помочь миру, который переживает глобальное экономическое недомогание. У них был выбор, однако Китай скрыл вспышку коронавируса в Ухане", - сказал Помпео журналистам.

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Он заявил, что Китай до сих пор отказывается делиться информацией, необходимой для сохранения жизни людей

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3 мая государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что существует "огромное" количество доказательств того, что источником коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.

После чего китайская официальная англоязычная газета Global Times опубликовала редакционную статью, в которой заявила, что Помпео не имеет никаких доказательств происхождения вируса из лаборатории в Ухане и "блефует".

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