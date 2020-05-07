17 новых больных в Киево-Печерской лавре находились на самоизоляции, - Степанов
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на ежедневном брифинге, сообщает Еспресо.TV.
"Если мы говорим о Киево-Печерскую лавре, на сегодня 17 новых случаев заболеваемости коронавирусной болезни. Это все люди, которые были контактные с пациентами, которые заболели две-три недели назад. Они находились на самоизоляции - и сейчас, уже по выходу с самоизоляции, им было сделано ПЦР-тестирование. У 17 человек обнаружили положительный тест ", - сказал министр.
Он отметил, что у органов местного самоуправления есть полномочия усилить карантин по представлению санитарного врача города.
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- Напомним, что 6 мая в Киево-Печерской лавре были обнаружены 17 новых больных .
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