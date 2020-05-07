 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество100% госуслуг будут доступны для украинцев онлайн до 2024 года, - Федоров

100% госуслуг будут доступны для украинцев онлайн до 2024 года, - Федоров


фото: epravda
До 2024 года 100% государственных услуг в Украине должны быть доступны для граждан онлайн

Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в интервью НВ .

"Согласно плану правительства, до 2024 года граждане должны получить доступ к 100% государственных услуг. Если такая услуга не будет доступна онлайн, значит, ее не будет и в оффлайне. В этом году мы планируем оптимизировать и сделать доступными онлайн 50 наиболее востребованных для граждан услуг, которые покроют около 80% их потребности ", - пояснил он.

По словам Федорова, пока приложением по предоставлению государственных услуг онлайн Дия пользуются более 3 млн человек, а ежедневный прирост новых пользователей составляет около 14 тыс.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 мая, 2020 четверг

больше новостей

7 мая, 2020 четверг

6 мая, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать