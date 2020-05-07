100% госуслуг будут доступны для украинцев онлайн до 2024 года, - Федоров

7 мая, 2020, 15:55

До 2024 года 100% государственных услуг в Украине должны быть доступны для граждан онлайн

Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в интервью НВ .

"Согласно плану правительства, до 2024 года граждане должны получить доступ к 100% государственных услуг. Если такая услуга не будет доступна онлайн, значит, ее не будет и в оффлайне. В этом году мы планируем оптимизировать и сделать доступными онлайн 50 наиболее востребованных для граждан услуг, которые покроют около 80% их потребности ", - пояснил он.

По словам Федорова, пока приложением по предоставлению государственных услуг онлайн Дия пользуются более 3 млн человек, а ежедневный прирост новых пользователей составляет около 14 тыс.