100% госуслуг будут доступны для украинцев онлайн до 2024 года, - Федоров
Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в интервью НВ .
"Согласно плану правительства, до 2024 года граждане должны получить доступ к 100% государственных услуг. Если такая услуга не будет доступна онлайн, значит, ее не будет и в оффлайне. В этом году мы планируем оптимизировать и сделать доступными онлайн 50 наиболее востребованных для граждан услуг, которые покроют около 80% их потребности ", - пояснил он.
По словам Федорова, пока приложением по предоставлению государственных услуг онлайн Дия пользуются более 3 млн человек, а ежедневный прирост новых пользователей составляет около 14 тыс.
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Напомним, недавно правительство признало электронные паспорта в приложении "Дия" действующими документами.
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