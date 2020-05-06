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Espreso.tvОбществоИсторический минимум: действия Путина в РФ одобряют меньше 60% граждан - опрос

Исторический минимум: действия Путина в РФ одобряют меньше 60% граждан - опрос


фото: kremlin.ru
Рейтинг президента России Владимира Путина упал до исторического минимума за время его управления страной

Об этом говорится в опросе "Левада-Центра"

По данным телефонного опроса, рейтинг одобрения деятельности Путина в апреле упал до 59%. При этом в марте рейтинг российского президента составлял 63%. Также сообщается, что 33% опрошенных в апреле не одобряют деятельность Путина.

Отметим, уровень одобрения в 59% - это минимальный исторический уровень за 20 лет правления Путина. До этого самый низкий рейтинг был зафиксирован в ноябре 2013 года - 61%.

  • У президента России Владимира Путина снизилась поддержка - голосовать за него на выборах готовы всего 43% граждан.
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