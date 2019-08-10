Рейтинг Путина откатился к его "стартовому" показателю
10 августа, 2019, 13:51
У президента России Владимира Путина снизилась поддержка - голосовать за него на выборах готовы лишь 43% граждан
Об этом говорится в исследовании фонда "Общественное мнение", передает Еспресо.TV со ссылкой на BBC .
Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Путина поддержали бы 43%. Это самый низкий показатель, зафиксированный социологами за прошедшие 18 лет. Только в апреле 2001 года за Путина были готовы голосовать меньше - 42%.
Эксперты связывают снижение рейтинга с протестами из-за выборов в Мосгордуму - и прогнозируют дальнейшее падение поддержки Путина.
Кроме того, почти 40% россиян не хотят видеть Путина президентом после 2024 года.
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- Напомним, рейтинг неизменного на протяжении последних 20 лет правителя РФ стремительно полетел вниз после того как власти этой страны были вынуждены поднять пенсионный возраст. Таким образом там пытаются спасти собственную экономику, обессиленную международными санкциями, гигантскими хищениями бюджета и привязкой к экспортной стоимости углеводородов.
- Как заявлял в январе профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук Валерий Соловей, в течение 2019 году в России пройдут массовые протесты, которые "похоронят" Путина.
- Сейчас в российской столице сторонники оппозиции уже третью субботу подряд выходят на улицы, поскольку их представителей сняли с регистрации на выборах в Московскую городскую думу.
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