Рейтинг Путина откатился к его "стартовому" показателю

10 августа, 2019, 13:51

У президента России Владимира Путина снизилась поддержка - голосовать за него на выборах готовы лишь 43% граждан

Об этом говорится в исследовании фонда "Общественное мнение", передает Еспресо.TV со ссылкой на BBC .

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Путина поддержали бы 43%. Это самый низкий показатель, зафиксированный социологами за прошедшие 18 лет. Только в апреле 2001 года за Путина были готовы голосовать меньше - 42%.

Эксперты связывают снижение рейтинга с протестами из-за выборов в Мосгордуму - и прогнозируют дальнейшее падение поддержки Путина.

Кроме того, почти 40% россиян не хотят видеть Путина президентом после 2024 года.

Читайте также: Виталий Портников. "Колбасный рейтинг" - суть постсоветских симпатий