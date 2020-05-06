В России министр культуры подхватила коронавирус

6 мая, 2020, 15:14

У министра культуры России Ольги Любимовой диагностировали коронавирус

Об этом сообщают российские СМИ.

В пресс-службе министра культуры РФ сообщили, что тест на коронавирус, который ранее сделала Любимова, показал положительный результат.

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"Глава Минкультуры Ольга Любимова работает удаленно. Результаты теста на COVID-19 положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-формате. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речь не идет" , - отметили в пресс-службе.

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