В России министр культуры подхватила коронавирус
6 мая, 2020, 15:14
У министра культуры России Ольги Любимовой диагностировали коронавирус
Об этом сообщают российские СМИ.
В пресс-службе министра культуры РФ сообщили, что тест на коронавирус, который ранее сделала Любимова, показал положительный результат.
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"Глава Минкультуры Ольга Любимова работает удаленно. Результаты теста на COVID-19 положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-формате. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речь не идет" , - отметили в пресс-службе.
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