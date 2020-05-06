Украинцы - отдельная нация, которая имеет свой язык и церковь, - Княжицкий о заявлениях Ломаченко и Усика

6 мая, 2020, 11:03

Украинская нация борется за полную независимость от нации российской, которая ее порабощала политически и культурно, говорит Княжицкий

Об этом народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий написал в Facebook.

Княжицкий в начале своего сообщения прокомментировал позицию украинских боксеров Ломаченко и Усика по церковному вопросу.

"Один народ. Ломаченко и Усик в фильме о русской церкви утверждают, что россияне, белорусы и украинцы - один народ. И церковь должна быть у этого народа одна - русская православная. Но есть в Украине и другие люди, я среди них. Я убежден , что украинцы - отдельная нация, которая имеет отдельный язык и отдельную церковь. украинскую. Как политик я представляю людей, которые тоже так считают ", - написал Княжицкий.

Княжицкий напоминает, что украинская нация борется за полную независимость от нации российской, которая ее порабощала политически и культурно.

Нардеп объяснил, в чем заключаются различия между позицией его фракции и «слуг народа».

"Зеленский и его партия защищают территорию, а не права украинской нации иметь украинское государство на этой территории. И то, что кто-то в их партии с этим не соглашается, не меняет их идеологии. Территориальный подход фактически нивелирует роль граждан, поскольку приоритетом ставит не их потребность политической и культурной независимости, а защиту поработителей в их праве получать прибыли с территории ", - пишет нардеп.

Княжицкий приводит пример дискуссий, которые разворачиваются сейчас вокруг введения рынка земли.

"Зеленский отстаивает не право гражданина на собственные 100 гектаров, которые превратят его в хозяина, а право олигарха на его десятки тысяч гектаров. Казалось бы, те, кто против приватизации земли, например ОПЗЖ за людей! Но тоже нет! Ведь именно "государственные" земли лучше будет отдать в пользование колонизатору или олигархам. Именно поэтому земельный подход великого украинского Чикаленко и предусматривал создание сильных фермерских хозяйств с поддержкой государства", - добавляет депутат.

Княжицкий также в своей заметке сравнивает позицию партии "Слуга народа" и ОПЗЖ.

"Поэтому мы не за "территории", а за гражданина, за украинца, который хочет иметь украинское государство. И только при таком подходе реально защитить территории для таких граждан. С этой точки зрения и "Слуга народа", и ОПЗЖ - антиукраинские олигархично- колонизаторские силы ", - говорит Княжицкий.

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