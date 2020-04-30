Американский чемпион отговаривает Майка Тайсона от возвращения на ринг в 53 года

30 апреля, 2020, 11:51

Легендарный боксер Джордж Форман заявил, что американскому тяжеловесу Майку Тайсону не стоит возвращаться на ринг

Об этом сообщает Vringe.

После заявления бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона о намерении провести несколько выставочных боев, Джородж Форман заявил, что славному боксеру больше нечего доказывать на ринге.

"Он и так сделал для бокса много реально больших дел. Ему ничего больше доказывать. Он и так боец из Международного зала боксерской славы. Он и так был невероятным панчером", - сказал Форман.

53-летний Майк Тайсон последний раз выходил на ринг в 2005 году. Всего на профессиональном ринге он провел 56 боев, одержал 50 побед и потерпел шести поражений.

Напомним, 10 апреля Майк Тайсон заявил, что не понимает, почему боксеры зарабатывают больше бойцов смешанных единоборств.

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