Американский чемпион отговаривает Майка Тайсона от возвращения на ринг в 53 года
30 апреля, 2020, 11:51
Легендарный боксер Джордж Форман заявил, что американскому тяжеловесу Майку Тайсону не стоит возвращаться на ринг
Об этом сообщает Vringe.
После заявления бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона о намерении провести несколько выставочных боев, Джородж Форман заявил, что славному боксеру больше нечего доказывать на ринге.
"Он и так сделал для бокса много реально больших дел. Ему ничего больше доказывать. Он и так боец из Международного зала боксерской славы. Он и так был невероятным панчером", - сказал Форман.
53-летний Майк Тайсон последний раз выходил на ринг в 2005 году. Всего на профессиональном ринге он провел 56 боев, одержал 50 побед и потерпел шести поражений.
- Напомним, 10 апреля Майк Тайсон заявил, что не понимает, почему боксеры зарабатывают больше бойцов смешанных единоборств.
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