 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортАмериканский чемпион отговаривает Майка Тайсона от возвращения на ринг в 53 года

Американский чемпион отговаривает Майка Тайсона от возвращения на ринг в 53 года


фото: Getty Images
Легендарный боксер Джордж Форман заявил, что американскому тяжеловесу Майку Тайсону не стоит возвращаться на ринг

Об этом сообщает Vringe.

После заявления бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона о намерении провести несколько выставочных боев, Джородж Форман заявил, что славному боксеру больше нечего доказывать на ринге.

"Он и так сделал для бокса много реально больших дел. Ему ничего больше доказывать. Он и так боец из Международного зала боксерской славы. Он и так был невероятным панчером", - сказал Форман.

53-летний Майк Тайсон последний раз выходил на ринг в 2005 году. Всего на профессиональном ринге он провел 56 боев, одержал 50 побед и потерпел шести поражений.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 апреля, 2020 четверг

больше новостей

30 апреля, 2020 четверг

29 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать