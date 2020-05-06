Страны Балтии открывают внутренние границы

6 мая, 2020, 14:36

Власти Латвии, Литвы и Эстонии договорились с 15 мая открыть внутренние границы

Об этом у себя в Twitter сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

По его словам, между этими странами можно будет свободно перемещаться.

Кариньш добавил, что те, кто приезжает из других государств, в течение двух недель будут обязаны соблюдать самоизоляцию.

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По последним данным университета Хопкинса, в Латвии подтверждено 900 случаев заражения коронавирусом, в Литве - 1428, в Эстонии - 1713.

В Латвии зафиксировано 17 летальных случаев, в Литве - 48, в Эстонии - 55.