Страны Балтии открывают внутренние границы
6 мая, 2020, 14:36
Власти Латвии, Литвы и Эстонии договорились с 15 мая открыть внутренние границы
Об этом у себя в Twitter сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
По его словам, между этими странами можно будет свободно перемещаться.
Кариньш добавил, что те, кто приезжает из других государств, в течение двух недель будут обязаны соблюдать самоизоляцию.
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По последним данным университета Хопкинса, в Латвии подтверждено 900 случаев заражения коронавирусом, в Литве - 1428, в Эстонии - 1713.
В Латвии зафиксировано 17 летальных случаев, в Литве - 48, в Эстонии - 55.
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