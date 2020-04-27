Литва смягчает карантин: открывает храмы, музеи, салоны красоты и уличные кафе

27 апреля, 2020, 14:16

С понедельника в Литве начинает действовать новый этап смягчения карантина - в частности, при соблюдении особых требований откроются храмы, музеи, уличные кафе и салоны красоты

Об этом сообщает портал Delfi .

"С 27 апреля в Литве вступает в силу новый этап смягчения карантина - при соблюдении определенных требований откроются уличные кафе, салоны красоты и музеи, будет разрешено заниматься спортом на улице, откроются храмы", - говорится в сообщении.

Карантинные требования несколько смягчены при условии соблюдения жестких требований безопасности. Чтобы облегчить восстановление деятельности кафе, Вильнюсский муниципалитет разрешил им использовать парки и скверы в центре столицы. При этом в уличных кафе за одним столиком могут сидеть не более двух человек, столики должны стоять на расстоянии двух метров.

Культурные, развлекательные, спортивные учреждения могут посещать группы не более двух человек. Исключения касаются членов одной семьи. Парикмахерские и маникюрные салоны восстанавливают работу - у них действует правило один человек на 10 квадратных метров. Солярии, массажные кабинеты, тату-салоны пока не будут открыты.

С понедельника также разрешено проводить экзамены по вождению, заниматься гольфом, теннисом, стрельбой на улице, посещать парки, зоопарки и ботанические сады под открытым небом. Всюду необходимо соблюдать дистанцию.

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Конференция епископов сообщила, что с понедельника в храмах ежедневно, за исключением воскресенья, будут проходить службы с участием верующих, количество посетителей будет ограничено.

С понедельника также открываются детские сады для детей, чьи родители должны выходить на работу.

Ношение масок в общественных местах остается обязательным, за исключением случаев, когда люди едят и пьют в заведениях общественного питания.

Карантин в Литве действует до 11 мая.

По состоянию на 27 апреля в Литве подтверждены 1449 случаев коронавируса, 41 человек умер.