Шевченко и Ребров попали в позорный рейтинг в Англии

6 мая, 2020, 14:15

Трансферы украинцев Андрея Шевченко и Сергея Реброва оказались среди 50 худших в истории английской премьер-лиги

Об этом сообщает ESPN.

Издание определило 50 худших трансферов за 28-летнюю историю существования турнира.

В рейтинг попал Сергей Ребров, который в 2000 году перешел из "Динамо" в "Тоттенхэм" за 16,2 млн фунтов, и Андрей Шевченко, которого в 2006 году "Челси" купил у "Милана" за 39,5 млн фунтов.

Ребров занял в рейтинге 25-е место

"Ребров был частью знаменитой бомбардирской связки с Андреем Шевченко в Киеве. В то время как Шевченко удивлял в "Милане", а потом разочаровывал в "Челси", Ребров сразу же попал в невзрачный английский этап своей карьеры. "Шпоры" надеялись увидеть форварда, который забивает по 10 голов в Лиге чемпионов, как во время его заключительного сезона в "Динамо", но Реброву удалось забить лишь 10 голов в 59 матчах премьер-лиги, в том числе 1 в 30 поединках во втором сезоне", - отметило издание.

Шевченко занял в рейтинге седьмое место.

"Долгие годы Роман Абрамович считался "белым китом", но в итоге российский олигарх наконец сумел приобрести своего человека в Лондоне, убедив "Милан" продать Андрея Шевченко "Челси" за рекордную для британского рынка сумму. Приход Шевченко, пожалуй, должен был означать быстрый отъезд Дрогба, и Жозе Моуринью ожидал, что украинец будет для него приоритетным вариантом. Проблема заключалась в том, что новичку было уже 29 лет, и хотя он много забивал в "Милане", на "Стэмфорд Бридж", как показалось, он сразу постарел.

Травмы, непоследовательность в игре и воскресение Дрогба привели к тому, что Шевченко забил лишь 9 мячей в 48 матчах в АПЛ. Моуринью доверял Дрогба, а Шевченко использовал без четкой позиции, в результате чего Абрамович уволил португальского тренера в 2007 году", - напомнили составители рейтинга.

Напомним, 27 апреля Андрей Шевченко оказался в рейтинге 22 худших трансферов в истории английской премьер-лиги.

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