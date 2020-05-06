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Espreso.tvОбществоСенат Франции поддержал продление чрезвычайного положения до 10 июля

Сенат Франции поддержал продление чрезвычайного положения до 10 июля


фото: reuters
Во Франции Сенат проголосовал за продление чрезвычайного положения в области здравоохранения до 10 июля

Законопроект поддержали 240 депутатов, 25 высказались против, еще 80 воздержались, сообщает Le Figaro.

Ожидается, что текст документа рассмотрят в среду в Национальном собрании. Окончательно законопроект должны утвердить до выходных.

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Документ предусматривает новые ограничительные меры, в частности, обязательный карантин по прибытии во Францию, а также введение так называемой "информационной системы" для отслеживания зараженных коронавирусом и их контактов.

Сенат проголосовал за продление до 10 июля, в то время как правительство предлагало продлить режим чрезвычайного положения до 24 июля.

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Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что этим летом жители страны вряд ли смогут осуществить масштабные поездки за границу.

Франция является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран Европы. Там обнаружили более 170 тысяч случаев заражения и более 25 тысяч летальных случаев.

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