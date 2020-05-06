Румыния заблокировала ряд сайтов православной тематики за распространение фейков о коронавирусе

6 мая, 2020, 10:48

Румынские власти заблокировали доступ пользователей к сайтам с якобы православной тематикой из-за систематического распространения фейков и дезинформации

Фальшивые новости касались различных "теорий заговоров", связанных с эпидемией коронавируса, - прокомментировала "Еспресо" эту новость руководитель проекта "Балканский обозреватель" Наталья Ищенко.

Она напомнила, что в Румынии ситуация с развитием эпидемии является сейчас одной из худших в регионе. А теперь страна вынуждена бороться еще и с фейками о новой болезни.

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"Всемирная организация здравоохранения давно предупреждала, что пандемия COVID-19 сопровождается "инфодемией" - вспышкой дезинформации и фейков. Румыния оказалась готовой к вызовам в медийной сфере, и теперь специальный орган систематически блокирует сайты, которые постоянно публикуют лживые, а также панические сообщения, дезориентируют людей и подвергают их опасности", - отметила Ищенко.

"Украина, которая так и не смогла принять современное и адекватное законодательство о СМИ, может только продолжать изучать чужой опыт, получая из отечественных СМИ и онлайн-ресурсов поток фейковых текстов и сюжетов - теперь и на "коронавирусную тематику", - считает эксперт.