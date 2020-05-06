"Манчестер Сити" нашел нового конкурента для Зинченко
6 мая, 2020, 14:53
Английский "Манчестер Сити" планирует приобрести защитника французского "Марселя" Бубакара Камару
Об этом сообщает Le 10 Sport.
За 20-летнего лидера французского клуба "Манчестер Сити" готов заплатить более 30 млн евро. Конкурентами в борьбе за защитника выступают другие английские топ-клубы МЮ и лондонский "Арсенал".
Контракт Камара с "Марселем" рассчитан до лета 2022 г. В текущем сезоне исполнитель провел 28 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.
Француз выступает на позиции центрбека, но может сыграть и на левом фланге обороны, где в "Манчестер Сити" выступает украинец Александр Зинченко.
- 28 апреля голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон забил удивительный гол в посудомоечную машину .
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь