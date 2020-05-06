"Манчестер Сити" нашел нового конкурента для Зинченко

6 мая, 2020, 14:53

Английский "Манчестер Сити" планирует приобрести защитника французского "Марселя" Бубакара Камару

Об этом сообщает Le 10 Sport.

За 20-летнего лидера французского клуба "Манчестер Сити" готов заплатить более 30 млн евро. Конкурентами в борьбе за защитника выступают другие английские топ-клубы МЮ и лондонский "Арсенал".

Контракт Камара с "Марселем" рассчитан до лета 2022 г. В текущем сезоне исполнитель провел 28 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Француз выступает на позиции центрбека, но может сыграть и на левом фланге обороны, где в "Манчестер Сити" выступает украинец Александр Зинченко.