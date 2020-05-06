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Espreso.tvСпорт"Донбасс Арена" соревнуется за звание лучшего стадиона мира

"Донбасс Арена" соревнуется за звание лучшего стадиона мира


фото: Getty Images
Украинский стадион "Донбасс Арена" соревнуется в голосовании испанского издания Marca за звание лучшего в мире

Об этом сообщает Marca .

В числе 40 претендентов на звание лучшего нашлось место для стадиона "Шахтера". При этом "Донбасс Арена" с 2014-го года не принимает официальных матчей.

На данный момент в голосовании лидирует Международный стадион Каира, на котором выступает египетский "Аль-Ахли". Принять участие в голосовании можно здесь.

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