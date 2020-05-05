Третьи сутки более 10 тыс. новых заражений: количество больных коронавирусом в России превысило 155 тысяч

5 мая, 2020, 14:58

За минувшие сутки в России коронавирус диагностировали у 10 102 человек, всего в стране обнаружили 155 370 зараженных

Согласно официальным данным, больше всего новых случаев зафиксировали в Москве - 5714. В Московской области - 822 новых зараженных, в Петербурге - 226, в Нижегородской области - 174, в Свердловской области - 133.

За минувшие сутки в России умерли 95 пациентов с коронавирусом, всего зафиксирован 1451 летальный случай.

Выздоровели 19865 человек, в том числе за последние сутки - 1770.

Как сообщалось, по состоянию на 5 мая общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 3659103, из них 252 573 летальных, выздоровели 1203404 человека.