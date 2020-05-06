Надо увеличивать количество общественного транспорта с 11 мая, - Шмыгаль

6 мая, 2020, 13:44

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что надо увеличивать количество общественного транспорта с 11 мая, чтобы обеспечивать возможность добираться людям к местам работы

Об этом Шмыгаль заявил 6 мая во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.

Премьер заявил, что запуск общественного транспорта правительство планирует делать в рамках концепции адаптивного карантина.

"Еще один актуальный вопрос, который беспокоит людей - запуск общественного транспорта. Его запуск мы планируем делать, в том числе в рамках нашей концепции адаптивного карантина. Здесь у нас общая ответственность с местной властью, когда все аспекты этого решения будут четко просчитаны", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что общественный транспорт, особенно в крупных городах, это риск сотен новых больных. И надо действовать так же постепенно и смотреть в первую очередь на вопросы безопасности.

"Каждый мэр, в том числе и крупных городов, несет личную ответственность за ситуацию в каждом городе и за режим работы общественного транспорта", - сообщил Шмыгаль.

Он также отметил, что с стороны Кабмина и Минздрав все алгоритмы и процедуры по работе транспорта будут истолкованы дополнительно.

"Все мы понимаем, количество мест в транспорте, то есть как сейчас ходит транспорт, надо увеличивать его количество с 11 мая для того, чтобы обеспечивать возможность добираться людям к местам работы для того бизнеса, который уже будет открыт. Соответственно, каждый город, каждый орган местного самоуправления имеет также адаптивно и разумно подходить к обеспечению работы общественного транспорта в городах ", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, правительство продолжило карантин до 22 мая , а с 11-го числа начнутся первые послабления.

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