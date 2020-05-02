На юге Одесской области субтропическая засуха уничтожила 70% озимых

2 мая, 2020, 09:24

Весенняя засуха нанесла сокрушительный удар по сельскому хозяйству Одесской области. Худшая ситуация на юге, где погибло более половины озимых культур, причем в Придунавье - все 70, а то и 80%

Дожди озимые уже не спасут, говорят специалисты, но они жизненно необходимы для проведения весенней посевной кампании, поскольку сеять пшеницу, ячмень и рапс в сухую землю то бессмыслица, рассказывает еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернетгазету Думская.net .

Потеря урожая означает многомиллионные убытки сельхозпроизводителей. Летом и осенью фермерам нечем рассчитываться с пайщиками и кредиторами. А это - удар по всей экономике нашей преимущественно сельскохозяйственного региона.

Спасти положение может полное восстановление оросительных систем и полномасштабная поддержка аграриев края Кабмином.

"Климат меняется, Одесская область буквально на глазах" спускается "в субтропики, причем, к сожалению, сухие, а не влажные. Самостоятельно сельхозпредприятия задачи по восстановлению полива не потянут, а значит, нужна помощь со стороны государства", - отмечают одесские журналисты.

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По мнению сельхозпроизводителей, правительство должно активно участвовать в их жизни - хотя бы в этом, неурожайном, году. Нужно создать стабилизационный фонд и компенсировать часть убытков производителей, чтобы не допустить массового банкротства. Возможно, следует законодательно обязать банки объявить "кредитные каникулы" сельхозпредприятиям, которые демонстрировали высокие показатели сбора зерна и своевременные налоговые отчисления в предыдущие пять лет.

Фермеры обратились за помощью к властям. В начале апреля облсовет утвердил текст обращения в Кабмин и президента. Но в Киеве не услышали. Теперь в собрании готовят новое обращение. Планируется требовать дотации для пострадавших от засухи фермеров, доступные кредитные программы и налоговые льготы.

"Проблема, которая возникла в Одесской области, катастрофическая, масштабная, и без системного подхода со стороны руководства страны и области наши фермеры и наши крестьяне ничего не сделают. Мы четко понимаем, что их ресурсы на пределе", - заявил председатель облсовета Сергей Паращенко.

"Голодный кризис может оказаться страшнее карантинного", - добавляют фермеры.

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