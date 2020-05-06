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Espreso.tvОбществоНа Днепропетровщине обнаружили 20 новых случаев коронавируса

На Днепропетровщине обнаружили 20 новых случаев коронавируса

В Днепропетровской области лабораторно подтвердили 20 новых случаев заражения COVID-19, всего в области подтверждено 588 случаев инфицирования

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Отмечается, что новые случаи заражения коронавирусом подтвердили в городе Днипро, Кривом Роге, Каменском, а также в Днипровском, Петропавловском и Павлоградском районах.

Поэтому по состоянию на вечер 6 мая общая количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области составляет 588 случаев.

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