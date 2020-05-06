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Espreso.tvОбществоЛитва продлила карантин до лета

Литва продлила карантин до лета

Правительство Литвы приняло решение продлить общенациональный карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса, до 31 мая

Об этом сообщает Delfi.

Однако правительство предусмотрело смягчение некоторых мер.

Так, будут разрешены групповые тренировки до шести человек, проведение мероприятий на открытом воздухе до 30 человек.

"Ситуация с распространением инфекции находится под контролем, однако, по нашему мнению, спешить с отменой карантинных требований не стоит. Предлагаем продлить этот режим до 31 мая", - заявил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Впервые правительство предусмотрело продление сразу на три недели. Ранее правительство несколько раз продолжало карантинный режим на две недели.

Напомним, в Литве Сейм принял поправки к закону, которые предусматривают уголовную ответственность за нарушение правил самоизоляции.

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